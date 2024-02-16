Об этом заявил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. И уточнил, как эту ситуацию будут решать.

Смотрите также Объединят ли Педагогический вуз Сковороды и Университет Каразина в Харькове

Станет ли меньше поступающих в вузы Украины

Лисовой отметил: в случае принятия законопроекта о мобилизации поступающих станет меньше.

Динамику несколько искажают мужчины старшего возраста, которые поступают на второе высшее образование для отсрочки от армии. С принятием изменений в закон о мобилизации эта возможность будет закрыта,

– отметил министр.

Законопроект, который приняли в первом чтении, предусматривает только последовательное обучение, уточнил министр.

То есть поступать на второе высшее образование – на второй бакалавриат или вторую магистратуру – можно. Право на образование есть, но не будет отсрочки от мобилизации,

– сообщил Лисовой.

Министр также назвал факторы, которые будут влиять на уменьшение количества абитуриентов:

вступление Украины в ЕС, когда у наших вузов появятся конкуренты среди других восточноевропейских ЗВО;

демографические показатели.

Ранее мы также сообщали, что Образовательный комитет Верховной Рады рекомендовал оставить отсрочку для аспирантов, которые получают образование на контрактной форме обучения. В законопроекте о мобилизации такое право не предусмотрели.