Об этом заявил глава ведомства Оксен Лисовой во время визита в Харьков. И сообщил, что Университету имени Сковороды дали возможность дальше работать автономно.
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Объединят ли вузы Каразина и Сковороды в Харькове
Министр образования отметил, что это решение связано с профильностью этого университета и, например, с показателем трудоустройства выпускников.
Отметим, что 10 января ректор педагогического университета Юрий Бойчук рассказал, что МОН Украины планирует объединить два харьковских вуза: Национальный университет имени Каразина и Педагогический университет имени Сковороды.
Коллектив и студенты вуза Сковороды назвали такое решение путем к ликвидации.
Отметим, что на днях правительство приняло решение о том, что Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени Каразина.
МОН, к слову, представило ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине и ждет ответных предложений.
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Как МОН намерено модернизировать сеть ЗВО
- Недавно заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что в нашем государстве модернизируют сеть ЗВО.
- Говорится не просто об уменьшении количества университетов, но и об улучшении их качества.
- Такое решение, по словам чиновников, обусловлено изменением демографической ситуации.
- Однако в МОН заявили, что реорганизованные вузы будут получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов.