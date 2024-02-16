Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий під час візиту до Харкова. І повідомив, що Університету імені Сковороди дали можливість далі працювати автономно.

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Чи об'єднають виші Каразіна та Сковороди у Харкові

Міністр освіти зауважив, що це рішення пов'язане з профільністю цього університету та, наприклад, з показником працевлаштування випускників.

Зазначимо, що 10 січня ректор педагогічного університету Юрій Бойчук розповів, що МОН України планує об'єднати два харківські виші: Національний університет імені Каразіна та Педагогічний університет імені Сковороди.

Колектив та студенти вишу Сковороди назвали таке рішення шляхом до ліквідації.

Зазначимо, що днями уряд ухвалив рішення про те, що Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені Каразіна.

МОН, до слова, презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти в Україні та чекає на пропозиції у відповідь.

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