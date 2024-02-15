Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что часть общества мыслит в рамках советского стереотипа, мол, главной целью высшего образования является подготовка специалиста к конкретной работе.

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Какова цель высшего образования

Чиновник отметил, что этот стереотип происходит со времен СССР, когда образование "обеспечивало кадры для народного хозяйства". Поэтому специализированные вузы были в то время очень нужными. Говорится об аграрных, медицинских, автотранспортных, водных, железнодорожных, лесотехнических и т.д

Сейчас другое время, другие требования. Цель действительно высшего образования – воспитать субъектного гражданина, интеллектуала, критически мыслящего профессионала,

– считает Винницкий.

Заместитель Лисового также убежден, что высшее образование должно развивать у студентов такие черты.

Но кроме обязательных дисциплин, у студента должны быть максимально широкие возможности для выбора курсов, преподавателей, специализации в пределах выбранной специальности или междисциплинарно. А выбор шире, если заведение больше – не специализированное, а наоборот – широкопрофильное,

– резюмировал чиновник.