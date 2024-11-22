Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Соответствующие данные содержит проект Порядка приема в вузы, который обнародовало Минобразования Украины для обсуждения.

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Что известно о Едином вступительном экзамене (ЕВЭ)

Единый вступительный экзамен – это форма вступительного испытания для поступления для получения степени доктора философии / доктора искусства на основе полученной степени высшего образования магистра.

Чтобы успешно сдать экзамен, абитуриент должен набрать как минимум по 150 рейтинговых баллов за каждый блок теста. Тест ЕВИ содержит два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору абитуриента).

Блок теста общей учебной компетентности (ТЗНК) охватывает 33 задания. Тест содержит два компонента: вербально-коммуникативный (18 заданий) и логико-аналитический (15 заданий).

Тест содержит задания двух форм:

10 заданий на заполнение пропусков в микротекстах;

23 задания с выбором одного правильного ответа.

Все задания составлены в соответствии с программой теста общей учебной компетентности.

На выполнение блока предусмотрели 75 минут. За его выполнение можно будет получить максимум 33 тестовых балла.

Блок по иностранному языку состоит из двух частей: чтение и использование языка – и охватывает 30 заданий:

6 заданий на установление соответствия (надо подобрать заголовки к текстам / частей текстов из приведенных вариантов; утверждения / ситуации к объявлениям / текстам; вопросы к ответам или ответы к вопросам);

5 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

19 заданий на заполнение пробелов в тексте (надо дополнить предложения в тексте словосочетаниями / словами из приведенных вариантов).

За выполнение этих заданий можно будет получить максимум 30 тестовых баллов.

Эти задания составлены в соответствии с программой теста по иностранным языкам.

На выполнение блока предусмотрели 45 минут.

Полученные участником тестовые баллы за каждый отдельный блок переводят в рейтинговые баллы по шкале 100 – 200.

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Что известно о Едином профессиональном вступительном экзамене (ЕФВВ)

Единый профессиональный вступительный экзамен предусматривает оценку готовности поступающего к освоению программы уровня PhD.

Этот единый общегосударственный тест заменит традиционный вступительный экзамен, который обычно проводили вузы.

Задания теста составят в соответствии с программой теста по философии науки, которая согласуют позже.

Для успешной сдачи испытания будущим аспирантам будет достаточно набрать как минимум 100 рейтинговых баллов.