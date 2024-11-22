Соответствующую норму содержит проект Порядка приема в учреждения высшего образования, который обнародованный МОН для общественного обсуждения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Для поступления в аспирантуру надо будет сдать новый экзамен

Этот единый общегосударственный тест заменит традиционный вступительный экзамен, что обычно проводили вузы.

После получения двух положительных результатов тестирования будущий аспирант должен сдать вступительный экзамен в университете – по иностранному языку, специальности или пройти другие формы вступительных испытаний (в форме экзаменов, собеседований, презентаций исследовательских предложений или достижений), если они предусмотрены Правилами приема в учреждении высшего образования,

– прописано в документе.

Также проект Порядка приема в учреждения высшего образования устанавливает минимальные тестовые баллы для ЕВИ и ЕФВВ по философии науки, что должен получить абитуриент.

Для ЕВИ это будет 150 баллов за каждый из компонентов теста – блок ТЗНК и блок по иностранному языку.

Для ЕФВВ по философии науки – 100 рейтинговых баллов.

Также в соответствии с правилами приема учреждения высшего образования лицам, которые поступают для получения степени доктора философии / доктора искусства в аспирантуру по другой области знаний (специальности), чем та, которая указана в их дипломе, могут установить дополнительные вступительные испытания.