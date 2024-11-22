Відповідну норму містить проєкт Порядку прийому до закладів вищої освіти, що оприлюднений МОН для громадського обговорення. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Для вступу в аспірантуру треба буде скласти новий іспит
Цей єдиний загальнодержавний тест замінить традиційний вступний іспит, що зазвичай проводили виші.
Після отримання двох позитивних результатів тестування майбутній аспірант має скласти вступний іспит в університеті – з іноземної мови, спеціальності або пройти інші форми вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому в закладі вищої освіти,
– прописано у документі.
Також проєкт Порядку прийому до закладів вищої освіти встановлює мінімальні тестові бали для ЄВІ та ЄФВВ з філософії науки, що має отримати вступник.
Для ЄВІ це буде 150 балів за кожен з компонентів тесту – блок ТЗНК та блок з іноземної мови.
Для ЄФВВ з філософії науки – 100 рейтингових балів.
Також відповідно до правил прийому закладу вищої освіти особам, які вступають для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть встановити додаткові вступні випробування.
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