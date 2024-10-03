Профилактический медицинский осмотр будет включать необходимые обследования врачей-специалистов в соответствии с Перечнем, клинические, лабораторные и другие исследования, а также периодичность их проведения. Детали рассказали в Профсоюзе работников образования и науки.

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Что предусматривает медосмотр педагогов

Медосмотр педагогов предусматривает проведение таких лабораторных исследований:

общий анализ крови (включая лейкоцитарную формулу);

глюкоза крови;

общий анализ мочи;

серологические исследования крови на инфекционные болезни;

исследование кала на выявление гименолепидоза и энтеробиоза;

бактериологические исследования (только для отдельных категорий работников).

Также предусмотрели обследование такими врачами-специалистами:

терапевт или врач общей практики – семейный врач;

дерматовенеролог;

отоларинголог;

стоматолог;

психиатр.

Кроме того, необходимыми будут инструментальные исследования:

измерение артериального давления;

электрокардиограмма;

другие исследования.

Обратите внимание! Флюорографию будут проводить при проведении предварительного медосмотра и в дальнейшем 1 раз в год при принадлежности к группам повышенного риска развития туберкулеза, в частности диагностики латентной туберкулезной инфекции. Ежегодная флюорография для работников учебных заведений, которые не входят в группы повышенного риска развития туберкулеза, не является обязательной. Но при наличии определенных симптомов педагогов могут обязать проходить обследование ежегодно.

Будет ли прививка обязательной

Прививки также стали обязательным условием для работы – с 1 октября 2024 года вступит в силу обновленный перечень обязательных прививок для педагогов. Так, их не будут допускать к работе без вакцинации против определенных инфекционных болезней. Периодичность и перечень прививок определены действующим законодательством.

Интересно! Работники образовательных учреждений будут проходить психиатрические осмотры раз в пять лет (ранее его проводили ежегодно).

Также педагоги должны пройти лабораторное тестирование на наличие психоактивных веществ. Работодателям предоставили право требовать от работника прохождения внеочередного осмотра в случае подозрения на психическое расстройство. На время пребывания в медицинском учреждении на обследовании за работниками, обязанными проходить его, сохраняют средний заработок по месту работы.

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Кто должен пройти обязательный профилактический медосмотр

Обязательный профилактический медицинский осмотр должны пройти:

руководители и их заместители;

педагогические работники;

медицинский персонал;

работники пищеблоков;

специалисты, участвующих в учебно-воспитательном процессе;

технический персонал учебных заведений Украины, кроме высших учебных заведений III–IV уровней аккредитации;

ученики и студенты перед прохождением производственной практики на объектах, работники которых подлежат обязательному профилактическому медицинскому осмотру.

Расходы, связанные с проведением обязательных медосмотров работников бюджетных учреждений и организаций, покрывают за средства, предусмотренные сметой на содержание соответствующего заведения и учреждения здравоохранения.

В соответствии с законодательством работодатель обязан за свои средства организовать проведение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.