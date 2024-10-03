Профилактический медицинский осмотр будет включать необходимые обследования врачей-специалистов в соответствии с Перечнем, клинические, лабораторные и другие исследования, а также периодичность их проведения. Детали рассказали в Профсоюзе работников образования и науки.
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Что предусматривает медосмотр педагогов
Медосмотр педагогов предусматривает проведение таких лабораторных исследований:
- общий анализ крови (включая лейкоцитарную формулу);
- глюкоза крови;
- общий анализ мочи;
- серологические исследования крови на инфекционные болезни;
- исследование кала на выявление гименолепидоза и энтеробиоза;
- бактериологические исследования (только для отдельных категорий работников).
Также предусмотрели обследование такими врачами-специалистами:
- терапевт или врач общей практики – семейный врач;
- дерматовенеролог;
- отоларинголог;
- стоматолог;
- психиатр.
Кроме того, необходимыми будут инструментальные исследования:
- измерение артериального давления;
- электрокардиограмма;
- другие исследования.
Обратите внимание! Флюорографию будут проводить при проведении предварительного медосмотра и в дальнейшем 1 раз в год при принадлежности к группам повышенного риска развития туберкулеза, в частности диагностики латентной туберкулезной инфекции. Ежегодная флюорография для работников учебных заведений, которые не входят в группы повышенного риска развития туберкулеза, не является обязательной. Но при наличии определенных симптомов педагогов могут обязать проходить обследование ежегодно.
Будет ли прививка обязательной
Прививки также стали обязательным условием для работы – с 1 октября 2024 года вступит в силу обновленный перечень обязательных прививок для педагогов. Так, их не будут допускать к работе без вакцинации против определенных инфекционных болезней. Периодичность и перечень прививок определены действующим законодательством.
Интересно! Работники образовательных учреждений будут проходить психиатрические осмотры раз в пять лет (ранее его проводили ежегодно).
Также педагоги должны пройти лабораторное тестирование на наличие психоактивных веществ. Работодателям предоставили право требовать от работника прохождения внеочередного осмотра в случае подозрения на психическое расстройство. На время пребывания в медицинском учреждении на обследовании за работниками, обязанными проходить его, сохраняют средний заработок по месту работы.
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Кто должен пройти обязательный профилактический медосмотр
Обязательный профилактический медицинский осмотр должны пройти:
- руководители и их заместители;
- педагогические работники;
- медицинский персонал;
- работники пищеблоков;
- специалисты, участвующих в учебно-воспитательном процессе;
- технический персонал учебных заведений Украины, кроме высших учебных заведений III–IV уровней аккредитации;
- ученики и студенты перед прохождением производственной практики на объектах, работники которых подлежат обязательному профилактическому медицинскому осмотру.
Расходы, связанные с проведением обязательных медосмотров работников бюджетных учреждений и организаций, покрывают за средства, предусмотренные сметой на содержание соответствующего заведения и учреждения здравоохранения.
В соответствии с законодательством работодатель обязан за свои средства организовать проведение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников.