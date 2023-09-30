Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє 24 Канал. За його словами, ця армія складається з 12 тисяч загарбників.

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Через недостачу 25 армію ввели зараз, а не взимку

Євлаш зазначив, що 25 армія – новосформована. Її збирали протягом останнього року з різного контингенту – це і мобілізовані, і колишні представники розбитих підрозділів, які раніше зазнали потужного ураження Силами оборони на Східному напрямку.

Зараз вона вже розгорнулась уздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп'янському напрямку,

– зауважив начальник пресслужби.

За його словами, 25 армія ворога складається з мотострілецьких підрозділів, артилерійських, танкових військ, однак оснащена переважно старою технікою.

"В цьому підрозділі є проблеми, вони комплектуються тим озброєнням, яке було розконсервовано, знято зі зберігання та приведено нашвидкуруч до мінімального бойового стану", – повідомив Євлаш.

Він додав, що ефективність застосування цих підрозділів залишається невисокою.

«Навіть із перехоплень ми фіксуємо, що військовослужбовці, які вже були та відчули на собі міць ЗСУ, кажуть, що їхня підготовка бажає кращого, оскільки вони "необстріляні" та мають проблеми із технікою та особовим складом", – пояснив речник.

За його інформацією, російські військовослужбовці, які понад рік тому були мобілізовані, відмовляються воювати, тож російське командування шукає нові рішення і виводить нові структурні підрозділи на цей напрямок. Кремль намагається компенсувати втрати, перекидаючи ці резерви.

"Хочу відзначити, що це вже стратегічні резерви продовжує залучати Росія, що вказує на недостатню кількість і особового складу, оскільки тактичні резерви вже всі вичерпані. Ба більше, ця армія планувалася для залучення на зимовий період, проте через брак особового складу вони вводять її вже", – підсумував Євлаш.

Зверніть увагу! Станом на ранок 30 вересня українські захисники ліквідували понад 278 тисяч російських військових.