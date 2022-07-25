Об этом 24 каналу рассказал политолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он прокомментировал реакцию и угрозы Китая на запланированный визит спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

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Какая ситуация в отношениях между Китаем и США

По его словам, в ситуации с визитом в Тайвань Нэнси Пелоси Китай применил дипломатический прием, когда сразу из некоторых неофициальных источников передали информацию, что Пекин может силовым путем отреагировать на это.

Что это может быть? Китай может поднять свои самолеты в воздух и не дать сесть на самолете Пелоси, может заблокировать самолет, который сядет на остров, но для этого им придется проводить наземную операцию. А это уже прямое вторжение и фактически война,

– объяснил эксперт.

Тизенгаузен добавил, что США и Япония уже разработали план возможной эскалации со стороны Китая. В частности, на ближайших островах будут развернуты базы.

Эксперт заверил, что 31 июля Байден проведет переговоры с Си Цзиньпином по поводу опасности такого визита (Пелоси должен прибыть в Тайвань 4 августа). Эксперты советуют не организовывать этот визит, потому что он может привести к эскалации.

"Китай уже четко сказал, что они готовы вступить в войну, начать наземную операцию на Тайвань, если США признают его. На сегодняшний день Тайвань уже признали 14 стран", – ответил эксперт.

Чем это может помешать Украине

По мнению Тизенгаузена, обострение ситуации на Тайване может, как минимум, отвлечь внимание от войны в Украине.

Политолог рассказал, что тогда США будут обязаны передавать военную помощь Тайваню, потому что существует такой законопроект. Туда уже продают оружие, из-за чего возмущается Китай.

Таким образом, еще один конфликт точно не в интересах Украины, но будет наблюдать за ситуацией. Ведь Китай четко сказал, что они готовы вступать в войну, если что,

– подытожил эксперт.

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