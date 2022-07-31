Російський правозахисник Марк Фейгін під час стріму на ютубі 24 каналу оцінив шанси наступу на Тайвань, роль москви у цьому конфлікті та відповів, як відреагують США. Окрім цього, він відреагував на цинічну атаку окупантів по Оленівці та порівняв дії росії з тактикою ІДІЛ.

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США не відступлять

Марк Фейгін припускає, що Ненсі Пелосі можуть відвезти до Тайваню на підводному човні, адже там є величезна військово-морська база. За його словами, ніхто не буде ризикувати перельотом спікерки Палати представників США.

Хоч Китай і розраховує, що американці відмовляться від візиту, проте навряд чи це станеться. США не будуть "втрачати обличчя" й мають всі юридичні підстави для відвідин Тайваню.

"Якщо Пекін зможе досягнути своїх цілей щодо Тайваню, то для США це буде суттєвий удар по іміджу, після Афганістану та ситуації в Україні... В залежності від того, як це випробування пройде Вашингтон, буде залежати й статус країни у світі. Саме тому США відступити не можуть", – акцентував Фейгін.

Чому Китай не готовий до війни

Фейгін переконаний, що Китай не витримає світової війни зі США. Він готовий до напруги та до символічних військових обмінів: "Ось, дивіться, ми тут на все готові". Проте почати війну саме з США вони не готові та й не мають таких можливостей.

При цьому для москви це комфортна ситуація. США відволічуться на Пекін й росіяни зможуть робити свої кроки щодо України.

Чим вигідне росії вторгнення Китаю до Тайваню

росія розраховує на те, що війна в Україні "загубиться" на фоні конфлікту. Їй вигідний такий розвиток подій.

Правозахисник наголосив, що москва у випадку конфлікту Китаю і Тайваню виступає статистом. Але зацікавленим статистом. Звісно, їй вигідно розпалювати конфлікт.

Я впевнений, що скоро прозвучать заяви з москви на кшталт: "Так-так, Китай – єдина країна, а Тайвань є частиною КНР". І що приїзд якоїсь там Ненсі Пелосі на територію Китаю без відома Пекіна – неприпустимо,

– сказав Фейгін.

Крім того, можуть мати місце і певні провокації з боку держави-агресорки, аби відвернути увагу від повномасштабного вторгнення в Україну.

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російський удар по Оленівці

Російський правозахисник не пропустив важливої теми – удару по колонії в Оленівці. За словами Марка Фейгіна, він зі скепсисом дивився на звільнення захисників Маріуполя. Адже розумів, що ми маємо справу з абсолютним злом, з яким ні про що не можна домовитися.

Його можна тільки знищити. Ніяке ООН, ніякі посередники Червоного Хреста – нічого не добʼються й гарантії нічого не вартують.

Конкретно з Оленівкою, вони показують своїм "ватникам", що "ви називали нас надто гуманними щодо "Азовців", але ні, ми 50 людей вбили. Ви ж просили, ми їх вбили",

– сказав Фейгін.

Крім того, росіяни хочуть, щоб було більше жорстокості. Їм це потрібно, щоб вона урівняла їх з Україною. Тоді можна буде говорити: "а українці такі ж, як ми", "ми не гірші, ніж інші".

Контрнаступ на Херсон

У стрімі Марк Фейгін обговорив також питання контрнаступу на Херсон. Він зазначив, що у його звільнення мають повірити українці та самі Збройні Сили. У цьому також має переконатися москва й зрозуміти, що росія не всесильна. Впродовж останніх 2 – 3 днів вона почала перекидати туди 800 одиниць техніки. Тобто підкріплюють угруповання на правому березі.

Чи можна такою кількість стримати наступ? Напевно, його реально відтермінувати, щоб провести так званий "референдум",

– зазначив він.

Та додав, що окупанти хочуть зробити дистанційне голосування за приєднання до росії. кремль вже мав такий досвід голосування онлайн на місцевих виборах росії у вересні 2021 року.

Чого боїться кадиров

кадиров попросив протиповітряну оборону для чечні. Проте до прохання чеченця у москві ніхто не дослухається.

На думку Фейгіна, заяви кадирова свідчать про те, що він серйозно побоюється за власну безпеку. Але боїться він не того, що якась українська ракета прилетить. кадиров має підстави остерігатися, що йому може прилетіти московська ракета.

Усе через те, що він може стати невигідним кремлю і тоді його "можуть зробити крайнім". Адже за останні 25 років у Чечні двічі була війна, яку розв'язувала росія.

Повне відео розмови з Марком Фейгіним дивіться на ютубі 24 каналу: