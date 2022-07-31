Российский правозащитник Марк Фейгин во время стрима на ютубе 24 канала оценил шансы наступления на Тайвань, роль москвы в этом конфликте и ответил, как отреагируют США. Кроме того, он отреагировал на циничную атаку оккупантов по Еленовке и сравнил действия россии с тактикой ИГИЛ.

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США не отступят

Марк Фейгин предполагает, что Нэнси Пелоси могут отвезти в Тайвань на подводной лодке, ведь там есть огромная военно-морская база. По его словам, никто не будет рисковать перелетом спикера Палаты представителей США.

Хотя Китай и рассчитывает, что американцы откажутся от визита, вряд ли это произойдет. США не будут "терять лицо" и имеют все юридические основания для посещения Тайваня.

"Если Пекин сможет достичь своих целей по Тайваню, то для США это будет существенный удар по имиджу, после Афганистана и ситуации в Украине... В зависимости от того, как это испытание пройдет Вашингтон, будет зависеть и статус страны в мире. Именно поэтому США отступить не могут", – акцентировал Фейгин.

Почему Китай не готов к войне

Фэйгин убежден, что Китай не выдержит мировую войну с США. Он готов к напряжению и символическим военным обменам: "Вот, смотрите, мы здесь на все готовы". Однако начать войну именно с США они не готовы и не имеют таких возможностей.

При этом для москвы это удобная ситуация. США отвлекутся на Пекин и россияне смогут делать свои шаги по отношению к Украине.

Чем выгодно россии вторжение Китая в Тайвань

Россия рассчитывает на то, что война в Украине "потеряется" на фоне конфликта. Ей выгодно такое развитие событий.

Правозащитник подчеркнул, что москва в случае конфликта Китая и Тайваня выступает статистом. Но заинтересованным статистом. Конечно, ей выгодно разжигать конфликт.

Я уверен, что скоро прозвучат заявления из москвы типа: "Да-да, Китай – единственная страна, а Тайвань является частью КНР". И что приезд некой там Нэнси Пелоси на территорию Китая без ведома Пекина – недопустимо,

– сказал Фейгин.

Кроме того, могут иметь место и некоторые провокации со стороны государства-агрессора, чтобы отвлечь внимание от полномасштабного вторжения в Украину.

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российский удар по Еленовке

Российский правозащитник не пропустил важную тему – удар по колонии в Еленовке. По словам Марка Фейгина, он со скепсисом смотрел на освобождение защитников Мариуполя. Ведь понимал, что мы имеем дело с абсолютным злом, с которым ни о чем нельзя договориться.

Его можно только уничтожить. Никакая ООН, никакие посредники Красного Креста – ничего не добьются и гарантии ничего не стоят.

Конкретно с Еленовкой, они показывают своим "ватникам", что "вы называли нас слишком гуманными по отношению к "Азовцам", но нет, мы 50 человек убили. Вы же просили, мы их убили",

– сказал Фейгин.

Кроме того, россияне хотят, чтобы было больше жестокости. Им это нужно, чтобы она уравняла их с Украиной. Тогда можно будет говорить: "а украинцы такие же, как мы", "мы не хуже других".

Контрнаступление на Херсон

В стриме Марк Фейгин обсудил также вопрос контрнаступления на Херсон. Он отметил, что в его освобождение должны поверить украинцы и сами Вооруженные Силы. При этом также должна убедиться москва и понять, что Россия не всесильна. За последние 2 – 3 дня она начала перебрасывать туда 800 единиц техники. То есть подкрепляют группировку на правом берегу.

Можно ли таким количеством сдержать наступление? Наверное, его реально отсрочить, чтобы провести так называемый "референдум",

– отметил он.

Но добавил, что оккупанты хотят сделать дистанционное голосование за присоединение к России. Кремль уже имел такой опыт онлайн голосования на местных выборах россии в сентябре 2021 года.

Чего боится кадыров

кадыров попросил противовоздушную оборону для чечни. Однако к просьбе чеченца в москве никто не прислушивается.

По мнению Фейгина, заявления кадырова свидетельствуют о том, что он серьезно опасается за собственную безопасность. Но боится он не того, что какая-нибудь украинская ракета прилетит. кадыров имеет основания опасаться, что ему может прилететь московская ракета.

Все потому, что он может стать невыгодным кремлю и тогда его "могут сделать крайним". Ведь за последние 25 лет в Чечне дважды была война, которую развязывала Россия.

Полное видео разговора с Марком Фейгиным смотрите на ютубе 24 канала: