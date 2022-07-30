Об этом для 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что в освобождение Херсона должны поверить украинцы и сами Вооруженные Силы.

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"В этом должна убедиться и москва и понять, что россия не всесильна. За последние 2 – 3 дня она начала перебрасывать туда 800 единиц техники. То есть подкрепляют группировку на правом берегу. Можно ли таким количеством сдержать наступление? Наверное, его можно отсрочить, чтобы провести так называемый референдум", – сказал Фейгин.

кремль будет шантажировать Запад

По словам российского оппозиционера, оккупанты хотят сделать дистанционное голосование за присоединение к россии. кремль уже имел такой опыт онлайн голосования на местных выборах россии в сентябре 2021 года.

Провели пилотные выборы онлайн. Там было полностью все сфальсифицировано. Один человек мог голосовать по 5 раз. Заявляли, что человек имеет право переголосовать. И здесь они скажут, что проголосовали 100%. Скажут: "Вы что хотите, чтобы люди под обстрелами ходили на участки? Мы ведь не звери, поэтому даже участков не делаем",

– рассказал Фейгин.

Он считает, что кремль может сделать голосование за присоединение Херсонщины, которое продлится неделю или даже месяц. Псевдореферендум попытается провести до 11 сентября.

Марк Фейгин Российский оппозиционер москве важно, чтобы деоккупация Херсонщины не состоялась до 11 сентября, чтобы они могли объявить это по российской территории, а затем заявить, что идет наступление на их землю. Скажут, что готовы использовать ядерное оружие для защиты своей территории.

Он считает, что владимир путин хочет испугать Запад, чтобы тот не поддерживал Украину в наступлении.

"Я не уверен, что у путина выйдет этот план. Однако ВСУ могут действовать гораздо интенсивнее и неожиданнее, чем кремлю кажется. Я бы не исключал, что применят неожиданную тактику, которая уничтожит все в корне. Это будет происходить в ближайшие недели", – добавил Фейгин.

Попытаются наступать на Николаев

По словам Фейгина, россия использует те резервы, которые может перекидывать с других фронтов. Это означает, что оккупанты не могут наступать везде одновременно. То есть никакого миллионного войска они не соберут, а действуют на отдельных участках, достигая военных, а затем и политических целей.

Сейчас россияне попытаются наступать на Николаев. Скорее всего это делают для того, чтобы ВСУ не наступали на Херсон. И цель – сдержать референдум,

– подчеркнул Фейгин.

Где еще может быть "референдум"

Соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский считает, что 11 сентября "референдум" за аннексию Херсонщины может состояться в Донецке. Поскольку именно в этом городе готовятся к голосованию.

Обратите внимание – полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео