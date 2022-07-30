Такое мнение в эфире 24-го канала озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что США и Китай оба владеют арсеналом ядерного оружия.

Важно Китай может напасть на Тайвань и при чем здесь Пелоси: все, что известно о новой угрозе

По его словам, в США ее больше, ведь говорят, что у Китая есть 300 зарядов. Хотя, по мнению Фейгина, это действительно тайна, ведь вряд ли Пекин рассказал бы сколько на самом деле имеет.

Для москвы это удобная ситуация. Ведь есть кем другим заниматься, а не москвой. США отвлекутся на Пекин и они (россияне – 24 канал) смогут сделать что-то по отношению к Украине,

– рассказал Марк Фейгин

"Я думаю, что кризис достаточно быстро разрешится по одной единственной причине – Китай не готов к мировой войне с США. Он готов к напряжению. Он готов даже к символическим военным обменам: "Вот, смотрите, мы здесь на все готовы". Однако начать войну именно с США они не готовы. Нет этих возможностей", – сообщил Марк Фейгин.

Он подчеркнул, что эта ситуация как-то разрешится, ведь сейчас идут интенсивные консультации.

"Я все же склонен думать, что Нэнси Пелоси не откажется от визита в Тайвань. Будет изобретена какая-нибудь история. Как они это подадут – будет видно", – подытожил Марк Фейгин.

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