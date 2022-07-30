Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що США та Китай обидвоє володіють арсеналом ядерної зброї.

Важливо Китай може напасти на Тайвань та до чого тут Пелосі: усе, що відомо про нову загрозу

За його словами, у США її більше, адже кажуть, що Китай має 300 зарядів. Хоч, на думку Фейгіна, це насправді таємниця, адже навряд чи Пекін розказав би скільки насправді має.

Для москви це комфортна ситуація. Адже є ким іншим займатися, а не москвою. США відволічуться на Пекін й вони (росіяни – 24 канал) зможуть зробити щось щодо України,

– розповів Марк Фейгін

"Я думаю, що криза достатньо швидко вирішиться через одну єдину причину – Китай не готовий до світової війни зі США. Він готовий до напруги. Він готовий навіть до символічних військових обмінів: "Ось, дивіться, ми тут на все готові". Проте почати війну саме з США вони не готові. Немає цих можливостей", – повідомив Марк Фейгін.

Він підкреслив, що ця ситуація якось вирішиться, адже зараз йдуть інтенсивні консультації.

"Я все ж таки схильний думати, що Ненсі Пелосі не відмовиться від візиту в Тайвань. Буде винайдена якась історія. Як вони це подадуть – буде видно", – підсумував Марк Фейгін.

Дивіться відео: Марк Фейгін про ситуацію щодо Китаю

Останні новини щодо Китаю