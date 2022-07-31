Мы должны отметить, что все это неслучайно. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Важно Красный Крест не был допущен к месту трагедии в колонии в Еленовке

Он отметил, что мы это уже видели в Буче и Виннице – россияне набрасывают разные варианты. Все это акт военного террора или акты публичного садизма и геноцида.

Тактика россии

"Появляется видео с кастрацией, убийством военнослужащего ВСУ. Что оно может вызвать в рядах Вооруженных Сил Украины? Это же очевидно, что никого в плен брать не будут, а понятно, что будут делать. Не может быть другой реакции. Даже тот, кто самый большой гуманист в армии, не скажет, что "так нельзя". Это вызовет жестокость невероятного масштаба", – прокомментировал Марк Фейгин.

Он отметил, что этот садизм не связан ни с одной Женевской конвенцией. При этом он еще и снимается на видео и выкладывается в соцсети.

По мнению российского правозащитника, это не случайно. И подтверждение происходит на следующий день, когда россияне взрывают колонию в Еленовке.

Кажется, они не могут остановиться. В Одессе убили мать с ребенком, в Киеве что-то взорвали... Еще есть Кременчуг, Винница! И они не останавливаются. Какой из этого можно сделать вывод? Наверное, такой, что они делают это сознательно. Соответственно, у них есть уверенность, что так и надо. Они преследуют какую-то очень важную публичную цель,

– рассказал Марк Фейгин.

российский правозащитник считает, что такие действия преследуют 2 цели.

Для внутреннего использования. Конкретно с Еленовкой они показывают своим "ватникам", что "вы называли нас слишком гуманными по отношению к "Азовцам", но нет, мы 50 человек убили. Вы же просили, мы их убили".

Конкретно с Еленовкой они показывают своим "ватникам", что "вы называли нас слишком гуманными по отношению к "Азовцам", но нет, мы 50 человек убили. Вы же просили, мы их убили". Для внешнего. Возможно, они хотят, чтобы было больше жестокости. Им это нужно, чтобы эта взаимная жестокость уравняла их с Украиной. Тогда можно будет говорить: "а украинцы такие же, как мы", "мы не хуже других".

Тактика ИГИЛ

Марк Фейгин напомнил об ИГИЛ, который занимался апологией насилия до такого уровня, что ужасал людей. Все эти акты сожжения, сбрасывание людей на стульях из домов вниз головой. Для них важно было показать это насилие публично.

Зачем? От этого возникала ответная реакция. У кого-то страх, у кого-то оцепенение, у кого-то желание поддержать это все: "давайте тоже вступлю в ИГИЛ, чтобы самому не стать объектом",

– объяснил Марк Фейгин.

ИГИЛ – непризнанное исламистское террористическое государство. Преследует цель расширения своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами.

Какие цели публичных пыток

"Им нужен новый виток эскалации для большей мотивации своих действий, а также для картинки на Запад. Так, как это делал ИГИЛ. И чтобы эта картинка была взаимной. Чтобы люди боялись к этому подступаться – речь именно о Западных партнерах", – пояснил Фейгин.

По его словам, еще одна цель, чтобы на Западе говорили: "давайте это все быстрее завершим, достаточно уже этих отрезаний, кастраций. Давайте не спорить и не торговаться по цене. Нам не нужна эта картинка, которая доходит до нас на Запад и создает проблемы среди наших потенциальных избирателей.

Я думаю, что Москва держится тактики ИГИЛ. Приведет ли это ее к результату – я неуверен,

– сообщил Фейгин.

"Они зашли уже так далеко, что день, когда их не признали "страной-спонсором терроризма" от дня, когда их признают, – отличаться будут довольно несущественно. Каждое новое преступление заступает предыдущее", – акцентировал российский правозащитник.

Он добавил, что со скепсисом смотрел на освобождение защитников Мариуполя. Понимал ведь, что мы имеем дело с абсолютным злом, с которым ни о чем нельзя договориться. Его можно только уничтожить. Никакая ООН, никакие посредники Красного Креста – ничего не добьются и гарантии ничего не стоят.

Смотрите полное видео с Марком Фейгиным по Еленовке:

Что известно об обстреле колонии в Еленовке