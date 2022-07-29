Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давыдюк. По его словам, мы не должны отчаиваться из-за зверств оккупантов. Следует еще больше работать на победу, чтобы окончательно победить российских захватчиков.
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Россияне – больные люди
По мнению Давидюка, как российское политическое руководство, так и обычные люди в россии буквально больны. Граждане любой другой страны уже выходили бы на площади и свергали власть после таких зверств, которые она позволила делать своим солдатам. Но россияне этого не делают, потому что им просто это нравится.
Политолог отмечает, что расплата придет к каждому русскому солдату. А зверства россиян не должны деморализовать украинцев. Напротив, мы должны стать еще сильнее и еще больше помогать ВСУ. Если сломаемся – то такие военные преступления будут на каждом шагу, потому что придет "русский мир".
Мы не должны впадать в депрессию, не должны впадать в панику и отчаяние. Напротив, мы должны становиться сильнее и злее. Больше денег даем на армию, большие очереди в военкоматы, больше сил и побед даем для Украины, – отмечает Давидюк.
Украинцы точно не имеют права забыть все зверства российских оккупантов. Ни в парламенте, ни в администрациях, ни в каких-либо других учреждениях не должно быть ни россиян, ни пророссийских кадров. Давидюк отмечает, что таких "персонажей" нужно буквально выбрасывать. А вся коллаборантская и русская тусовка должна быть задержана и наказана.
Давидюк о зверствах российских оккупантов: смотрите видео
россия убила украинских военнопленных в Оленовке
- российские оккупанты нанесли удар по колонии во временно оккупированной Оленовке, где находились украинские пленные. В частности, защитники "Азовстали". Впоследствии они обвинили в обстреле Украину.
- В Генштабе ВСУ опровергли обвинения. Там подчеркивают, что так оккупантов пытаются скрыть собственные пытки над пленными и расстрелы. Впоследствии СБУ опубликовала перехваченный разговор оккупантов, где они четко говорят, что сами обстреляли колонию.
- В Офисе генпрокурора сообщают о 40 погибших и 130 раненых украинских военных.