Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, ми не маємо впадати у відчай через звірства окупантів. Варто ще більше працювати на перемогу, щоб остаточно перемогти російських загарбників.

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Росіяни – хворі люди

На думку Давидюка, як російське політичне керівництво, так і звичайні люди в росії буквально хворі. Громадяни будь-якої іншої країни вже б виходили на площі та скидали владу після таких звірств, які вона дозволила робити своїм солдатам. Але росіяни цього не роблять, бо їм просто це подобається.

Політолог наголошує, що розплата прийде до кожного російського солдата. А звірства росіян не мають деморалізувати українців. Навпаки – ми маємо стати ще сильнішими і ще більше допомагати ЗСУ. Якщо зламаємося – то такі воєнні злочини будуть на кожному кроці, бо прийде "рускій мір".

Ми не повинні впадати в депресію, не повинні впадати в паніку та відчай. Навпаки, ми маємо ставати сильнішими та злішими. Більше грошей даємо на армію, більші черги у військкомати, більше сил і звитяги даємо для України, – наголошує Давидюк.

Українці точно не мають права забути усі звірства російських окупантів. Ні в парламенті, ні в адміністраціях, ні в будь-яких інших установах не має бути ні росіян, ні проросійських кадрів. Давидюк наголошує, що таких "персонажів" потрібно буквально викидати. А уся колаборантська та російська тусовка має бути затримана та покарана.

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