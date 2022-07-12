За даними джерел 24 каналу в розвідці, посилення мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини спостерігаються з кінця червня. Кожного дня бойовики квазіреспублік примусово відправляють на війну кілька сотень чоловіків, не переймаючись якістю поповнення угруповань особовим складом.

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Якщо у перші хвилі мобілізації у так званих "ДНР" та "ЛНР" майже не забирали на фронт відвертих п'яниць та намагалися ловити хоча б умовно притомних осіб, то віднедавна на передову почали відправляти навіть наркоманів та п'яниць.

У Луганську та Донецьку зникли всі безхатченки

З кінця червня мобілізаційні групи терористів активізувалися в усіх містах окупованого Донбасу, а на кордоні з Росією посилили контроль за виїздом підлітків з 16 років та чоловіків з бронюванням.

Крім того, представники так званої "військової комендатури" та "МВС" щодня почали проводити рейди з повним перекриттям населених пунктів.

Бойовики забороняють в'їзд та виїзд з того чи іншого міста чи селища, виставляють "фільтраційні" пости у центрі населеного пункту та здійснюють подворові та поквартирні обходи всіх помешкань.

Терористи зупиняють громадський транспорт, проводять рейди у магазинах, на ринках та в аптеках.

Також "коменданти" провели тотальні зачистки "столиць" від безхатченків. Всіх чоловіків, які не мали постійного місця проживання, також відправили на фронт.

Загалом кожної доби з різних районів Донбасу на передову росіяни відправляють близько 400 примусово мобілізованих.

Посилення заходів з вилову чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях напряму пов'язане з тим, що у зведених загарбницьких підрозділах закінчується "гарматне м'ясо". Адже загони мобілізованих при спробах штурму будь-якого українського міста зазнають просто неймовірних втрат. Серед мобілізованих на Донбасі після місяця участі в боях в живих залишається менш як 10% від того чи іншого угруповання.

Місцеві жителі кидаються в бійку з мобілізаційними бригадами

За даними українських спецслужб, мешканці більшості окупованих міст на проведення мобілізаційних рейдів реагують вкрай агресивно. У кожному населеному пункті, куди приїжджають "власники життя" для примусового відправлення на війну, з бойовиками серйозно конфліктують. Цивільні відверто посилають "комендантів" в напрямку російського корабля, а подекуди навіть всупають з ними у бійку.

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Так, в Амвросіївці та Старобешевому дійшло до серйозних сутичок з терористами, адже жінки намагалися поколотити бойовиків. До стрілянини не дійшло, але конфлікт загарбникам довелося вирішувати силою. Сам рейд при цьому довелося швидкоруч зупиняти, адже навіть озброєні "військкоми" не змогли протидіяти великій кількості агресивно налаштованих до них цивільних.

Тим не менш, реально масової протидії мобілізації у багатьох містах поки що не відбувається. Тому що місцеві жителі бояться висловлювати своє ставлення до представників "влади". Через це з кожним днем родин, які ніколи не дочекаються повернення своїх синів, чоловіків та батьків, на Донбасі стає все більше.