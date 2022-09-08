Доки на лівому березі Дніпра сотнями гинуть російські десантники та тисячами – мобілізовані на Донбасі, окупаційна "адміністрація" продовжує за інерцією організовувати "референдум". За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, накази, які отримали загарбники з ФСБ на Херсонській області, є максимально відірваними від реалій та ситуації на фронті.

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Адже допоки військовослужбовці збройних сил росії намагаються хоч якось покращити ситуацію свого угруповання на правому березі, спецслужбісти залучають частину загарбницького війська для допомоги їм в агітації за псевдоголосування.

росія хоче відкрити на Херсонщині представництво всеросійського товариства інвалідів

Ще до початку контрнаступу сил оборони України ФСБшники збиралися посилити свою агітацію за анексію області до росії на людей з обмеженими фізичними можливостями.

Чомусь загарбники вирішили, що особи з інвалідністю зрадіють, якщо у Херсоні почне працювати всеросійське товариство інвалідів. Через це представники спецслужб розпорядилися привезти до окупованого обласного центру кримського голову організації Сергія Піддубного .

. Втім, розгорнути діяльність "ВТІ", яке між іншим має спеціальний консультативний статус при Економічній та Соціальній Радах ООН, загарбники не встигли.

Активізація бойових дій на Півдні України звела нанівець відкриття товариства безпосередньо у Херсоні, але ФСБшники вирішили не зупинятися та почали думати про нове місце дислокації "ВТІ" у регіоні. Мовляв, ймовірність здачі вкрай важливого для кремля міста не має впливати на підготовку до "референдуму".

Подібна діяльність ФСБ у той момент, доки у росіян буквально горить величезне та відрізане від сполучення угруповання, неабияк дратує загарбників, які перебувають на лівому березі Херсонщини та намагаються організувати відправлення своїм поплічникам хоча б води та боєкомплекту.

Геть не розуміють потуг спецслужб і представники "військово-цивільних адміністрацій". Адже на правобережжі Херсонщині всі бігають та метушаться, а ФСБшники чомусь продовжують в агонії агітувати.

Колаборанти від подібного розвитку подій і взагалі перебувають у глибокому шоці. Бо вони розраховували на швидку перемогу росії, "референдум" та поїздку на соціальному ліфті, а отримали повний провал агресора на всіх напрямках. Між собою зрадники України спілкуються про те, як накивати п'ятами, а також засуджують окупантів, які не розуміють, наскільки поганими є їх справи. Адже навіть провести імітацію "голосування" на будь-якій частині Херсонщині загарбники не зможуть. Ані із залученням до цього всеросійського товариства інвалідів, ані без нього.

У самому Херсоні про "референдум" вже забули

Доки куратори "голосування" б'ються у конвульсіях, у самому обласному центрі водночас панують паніка та радість. Панікують ординські війська, а радіють українці, які дуже хочуть, аби окупанти швидше пішли з нашої землі.

Через контрнаступальні дії всіх залучених українських підрозділів у Херсоні навіть призупинили роздачу російських аусвайсів. Всі російські угруповання націлені лише на те, аби зупинити просування ЗСУ, організувати додаткові ешелони оборони та втримати місто, з якого більшості з них не доведеться вийти живими.

А доки російські війська масово гинуть у безглуздій та геть непотрібній для них війні, військово-політичне командування росії розважається на навчаннях "Схід-2022". Бо лише там у "другої армії світу" є шанси перемогти.



Найкраща ілюстрація стану справ російських окупантів / Фото з Twitter