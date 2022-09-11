Ответ на этот вопрос Алексей Данилов дал в интервью "Голосу Америки". Однако затем он решил дополнить этот ответ в своих соцсетях.
Обратите внимание Украина уже освободила 2 тысячи километров, а россияне бегут, – Зеленский
Где остановятся ВСУ
Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. Секретарь СНБО не уточнил, идет ли речь только о Крыме, или чем-то большем. Однако он уточнил, каков именно интерес Украины.
Чуть-чуть расширю ответ: интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии,
– подчеркнул Данилов.
Главное о контрнаступлении ВСУ 10 сентября
День 10 сентября был богат невероятными новостями с фронта – наши защитники и защитницы ценой невероятных усилий продолжают освобождение наших территорий.
Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам сообщил, что с начала сентября мы вернули более 2 тысяч километров территории из-под оккупации.
Ну и теперь вспомним, какие новости 10 сентября так радовали украинцев:
- В Балаклее официально подняли украинский флаг.
- Также украинский флаг вернулся в Савинке Харьковской области.
- ВСУ вошли в Купянск. Оккупационная "администрация" сбежала в Волчанск.
- Из Сватового оккупанты тоже начали бежать. Это подтвердили сами пропагандисты.
- ВСУ вышли на окраины Лисичанска; также продолжаются бои за Лиман;
- Наши войска вошли и в Изюм.
- Источники 24 канала в разведке сообщили, что ВСУ зашли в Донецкий аэропорт, а главарь боевиков денис пушилин скрылся из Донецка.
- Минобороны россии подтвердило потерю Балаклеи и Изюма и заявило о перегруппировке войск для дальнейшей переправки на Донбасс. Без лжи не обошлось.
- Вечером Владимир Зеленский сообщил об освобождении от оккупантов Василенкового и Артемовки в Харьковской области.
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