Натомість наші військові звільнили ці території меншими силами за декілька діб. Відповідну інформацію Олексій Арестович оприлюднив 10 вересня.
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Арестович заявив, що окупанти захоплювати район нашого контрнаступу понад 120 діб
Російська, прости Господи, армія брала район нашого контрнаступу понад 120 діб,
– розповів Арестович.
Радник Андрія Єрмака пояснив, що:
- при цьому російська армія була у чисельному і принципово більшому кількісному складі;
- окупанти 3 місяці поспіль "вивалювали" на позиції ЗСУ по 45 – 60 тисяч снарядів на добу;
- українські військові ледве могли відповісти 4 – 6 тисячами;
- а на один наш стовбур артилерії вороги мали 10 – 15 своїх.
ЗСУ звільнили цю територію за чотири доби меншими силами, ніж в тих, хто обороняється. Наступ продовжується,
– написав радник глави ОП.
Варто пригадати, що Збройні Сили України наступають на фронті з 29 серпня. За цей час вже звільнили від російських окупантів понад 2500 квадратних кілометрів на Харківщині.
Також відомо, що станом на вечір 10 вересня українськими є Ізюм, Балаклія, Волохів Яр, Озерне, Куп'янськ, Високопілля, Савинці, тривають бої на околицях Лимана.
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