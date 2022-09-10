Натомість наші військові звільнили ці території меншими силами за декілька діб. Відповідну інформацію Олексій Арестович оприлюднив 10 вересня.

Читайте також Збройні Сили України зайшли в Донецький аеропорт

Арестович заявив, що окупанти захоплювати район нашого контрнаступу понад 120 діб

Російська, прости Господи, армія брала район нашого контрнаступу понад 120 діб,

– розповів Арестович.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що:

при цьому російська армія була у чисельному і принципово більшому кількісному складі;

окупанти 3 місяці поспіль "вивалювали" на позиції ЗСУ по 45 – 60 тисяч снарядів на добу;

українські військові ледве могли відповісти 4 – 6 тисячами;

а на один наш стовбур артилерії вороги мали 10 – 15 своїх.

ЗСУ звільнили цю територію за чотири доби меншими силами, ніж в тих, хто обороняється. Наступ продовжується,

– написав радник глави ОП.

Варто пригадати, що Збройні Сили України наступають на фронті з 29 серпня. За цей час вже звільнили від російських окупантів понад 2500 квадратних кілометрів на Харківщині.

Також відомо, що станом на вечір 10 вересня українськими є Ізюм, Балаклія, Волохів Яр, Озерне, Куп'янськ, Високопілля, Савинці, тривають бої на околицях Лимана.

Зауважте Які населені пункти звільнили ЗСУ – офіційні та неофіційні дані

Дивіться також – ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт: відео