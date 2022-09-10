Наши военные освободили эти территории меньшими силами за несколько суток. Соответствующую информацию Алексей Арестович обнародовал 10 сентября.

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Арестович заявил, что оккупанты захватывали район нашего контрнаступления более 120 суток

Российская, прости Господи, армия брала район нашего контрнаступления более 120 суток,

– рассказал Арестович.

Советник Андрея Ермака объяснил, что:

при этом российская армия была в численном и принципиально большем количественном составе;

оккупанты 3 месяца подряд "вываливали" на позиции ВСУ по 45 – 60 тысяч снарядов в сутки;

украинские военные едва могли ответить 4 – 6 тысячами;

а на один наш ствол артиллерии у врагов было 10 – 15 своих.

ВСУ освободили эту территорию за четыре дня меньшими силами, чем у тех, кто обороняется. Наступление продолжается,

– написал советник главы ОП.

Следует вспомнить, что Вооруженные Силы Украины наступают на фронте с 29 августа. За это время уже освободили от российских оккупантов более 2500 квадратных километров в Харьковской области.

Также известно, что по состоянию на вечер 10 сентября украинскими являются Изюм, Балаклея, Волохов Яр, Озерное, Купянск, Высокополье, Савинцы, продолжаются бои в окрестностях Лимана.

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