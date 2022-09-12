ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковской области. Раньше была информация, что на границу с россией наши воины вышли на отдельных участках.
Лучшее, чем ожидалось, – Резников оценил молниеносное контрнаступление ВСУ
Северо-восток Харьковщины освобожден
Военные сообщили, что сегодня, 12 сентября, силы ССО АЗОВ Харьков и 14 ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили весь северо-восток Харьковской области. Речь идет о территории от поселка Веселое до города Волчанск.
Полностью деоккупировали районы Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взяли под контроль государственную границу.
Контрнаступление в Харьковской области
- ВСУ освободили поселок Казачья Лопань в Харьковской области. Он расположен около российской границы. Также освободили от оккупации множество других населённых пунктов. Наши бойцы показали разбитые в результате обстрелов оккупантов дома.
- Контрнаступление ВСУ продолжается не только в Харьковской области, но и на других участках фронта. Украинский флаг 12 сентября уже взвился в Святогорске Донецкой области. Официально об уходе города еще не объявляли, но военные показали соответствующие фото.
Какие трофеи собирают ВСУ во время контрнаступления: смотрите видео