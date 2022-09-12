ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковской области. Раньше была информация, что на границу с россией наши воины вышли на отдельных участках.

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Северо-восток Харьковщины освобожден

Военные сообщили, что сегодня, 12 сентября, силы ССО АЗОВ Харьков и 14 ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили весь северо-восток Харьковской области. Речь идет о территории от поселка Веселое до города Волчанск.

Полностью деоккупировали районы Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взяли под контроль государственную границу.

Контрнаступление в Харьковской области

ВСУ освободили поселок Казачья Лопань в Харьковской области. Он расположен около российской границы. Также освободили от оккупации множество других населённых пунктов. Наши бойцы показали разбитые в результате обстрелов оккупантов дома.

Контрнаступление ВСУ продолжается не только в Харьковской области, но и на других участках фронта. Украинский флаг 12 сентября уже взвился в Святогорске Донецкой области. Официально об уходе города еще не объявляли, но военные показали соответствующие фото.

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