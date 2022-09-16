Неподалік від блокпоста окупантів 16 вересня автомобіль з цивільними підірвався на ворожій міні. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Слова зайві. Росіяни не тільки продовжують утримувати українців як заручників, але й вбивають цивільних хаотичним мінуванням по шляху руху автотранспорту", – написав Андрющенко.

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Розстрілюють мирних мешканців

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни 31 серпня з мінометів атакували евакуаційну колону у Василівці. Згодом почали обстрілювати й саме місто.

"Попадання було зафіксовано в АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин", – сказав Федоров.

Єдиний шлях

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що росіяни не погоджують гуманітарних коридорів з окупованих міст. Відтак, українці не мають гарантій безпеки.

"Єдиним шляхом на підконтрольні території України лишається маршрут Василівка – Запоріжжя", – зазначив Соболевський.

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