Чергових втрат російські загарбники понесли на Запоріжжі. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

До теми На Запоріжжі ЗСУ знищили російську станцію РЕБ та 4 гаубиці

ЗСУ знищили новітню техніку росіян

У Василівці Запорізької області українські захисники знищили новітню російську РЕБ "Москва-1". Її вартість становить 57 мільйонів доларів.



ЗСУ знищили РЕБ "Москва-1" / фото Сергій Братчук



На Запоріжжі розбили РЕБ "Москва-1" / фото Сергій Братчук



Окупанти знову зазнали втрат / фото Сергій Братчук



У Василівці росіяни залишились без РЕБ "Москва-1" / фото Сергій Братчук

Втрати ворога станом на 9 вересня

Загалом з 24 лютого вже знищили 51 900 окупантів. Лише за попередню добу ліквідували ще 650 ворогів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.

У техніці росіяни втратили:

танків – 2122 (+10) одиниці;

бойових броньованих машин – 4575 (+18) одиниць;

артилерійських систем – 1237 (+11) одиниць;

РСЗВ – 306 (+1) одиниць;

засобів ППО – 159 одиниць;

літаків – 239 одиниць;

гелікоптерів – 211 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 214 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) одиниць;

спеціальної техніки – 113 (+4) одиниць.

Варто переглянути – Огляд трофейних станцій РЕБ вояк путіна: дивіться відео