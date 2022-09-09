Чергових втрат російські загарбники понесли на Запоріжжі. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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ЗСУ знищили новітню техніку росіян
У Василівці Запорізької області українські захисники знищили новітню російську РЕБ "Москва-1". Її вартість становить 57 мільйонів доларів.
ЗСУ знищили РЕБ "Москва-1" / фото Сергій Братчук
На Запоріжжі розбили РЕБ "Москва-1" / фото Сергій Братчук
Окупанти знову зазнали втрат / фото Сергій Братчук
У Василівці росіяни залишились без РЕБ "Москва-1" / фото Сергій Братчук
Втрати ворога станом на 9 вересня
Загалом з 24 лютого вже знищили 51 900 окупантів. Лише за попередню добу ліквідували ще 650 ворогів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.
У техніці росіяни втратили:
- танків – 2122 (+10) одиниці;
- бойових броньованих машин – 4575 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 1237 (+11) одиниць;
- РСЗВ – 306 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 159 одиниць;
- літаків – 239 одиниць;
- гелікоптерів – 211 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) одиниць;
- спеціальної техніки – 113 (+4) одиниць.
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