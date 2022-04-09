Також українські військові ліквідували 6 окупантів. Про це повідомили 9 квітня.
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Втрати ворога на Запоріжжі за добу 8 квітня
- особового складу – знищено 5 осіб, поранено 1 особу;
- танків – знищено 1;
- бойових броньованих машин – знищено 4;
- станцій радіо електронної боротьби – знищено 1;
- автомобільної техніки – знищено 7;
- гаубиць Д-30 калібру 122 міліметри – пошкоджено 4.
Крім того, ППО над Запоріжжям перехоплена та знищила 1 крилату ракету ворога.
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