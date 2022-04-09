Также украинские военные ликвидировали 6 кафиров. Об этом сообщили 9 апреля.

Интересно Самолеты, вертолеты, беспилотники, ракеты: в ВСУ сообщили об уничтоженных 30 объектах врага

Потери врага на Запорожье за ​​сутки 8 апреля

  • личного состава – уничтожены 5 человек, ранен 1 человек;
  • танков – уничтожен 1;
  • боевых бронированных машин – уничтожено 4;
  • станций радио электронной борьбы – уничтожена 1;
  • автомобильной техники – уничтожено 7;
  • гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра – повреждено 4.

Кроме того, ПВО над Запорожьем перехвачена и уничтожена 1 крылатая ракета врага.

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