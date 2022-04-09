На официальной странице в фейсбуке командование подчеркивает, что некоторые примеры уничтожения воздушных объектов оккупантов вскоре войдут в специальные военные публикации и учебники.

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Успехи Десантно-штурмовых войск ВСУ

С первых минут полномасштабной войны России против Украины, невероятную эффективность, героизм и профессионализм демонстрируют военные подразделения противовоздушной обороны ВСУ. Они отражают налеты вражеской авиации разных типов, уничтожают ракеты разного класса и средства воздушной разведки противника.

Именно воины зенитных ракетно-артиллерийских войск постоянно прикрывают наши силы и важные объекты. В основном это происходит под огнем противника, отмечают в командовании.

К слову, по состоянию на 8 апреля, ДШУ ВСУ было уничтожено и выведено из строя уже три десятка средств воздушного нападения оккупантов, в частности:

13 самолетов разных типов: Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 и Су-34;

10 ударных и транспортно-боевых вертолетов: Ка-52 "Аллигатор", Ми-8, Ми-24 и Ми-17.

7 беспилотников, крылатых и авиационных ракет.

Эффективная работа Десантно-штурмовых войск ВСУ: смотрите видео

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ отметили, что пока не могут подробно рассказать об особенностях тактики, методики, планирования и применения противовоздушной обороны во время ведения боевых действий.

Однако в командовании подчеркнули, что частные случаи отражения воздушных атак врага войдут в военные публикации и учебники, будут рассматриваться и изучаться не только в Украине, но и в остальных ведущих армиях мира.

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