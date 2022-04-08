Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля прибыла с визитом в Киев. Вечером она дала общий с Владимиром Зеленским брифинг, сообщает 24 канал.

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Украинцы борются за всю Европу

Фон дер Ляйен отметила, что сейчас украинцы несут факел свободы для всего демократического мира. Потому Украина получит от Евросоюза оружие. "1 миллиард евро мы уже дали на закупку оружия для Вооруженных сил, однако будет еще больше", – отметила президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что ЕС поможет украинским воинам бороться за свою свободу.

Потому что вы сейчас сражаетесь за всех нас,

– отметила фон дер Ляйен.

Впоследствии глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что украинцы дерутся за всех европейцев. Поэтому наименьшее, что Евросоюз может сделать для Украины, это помочь с оружием. Стране дополнительно выделят еще 500 миллионов евро на необходимое вооружение.

Брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен с 8 апреля: смотрите видео