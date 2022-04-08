Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Гегер 8 апреля прибыли в Киев.

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Перспективы вступления Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляен отметила, что обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две. Она призвала двигаться вперед как можно быстрее.

Наша цель – представить заявку Украины Раде этим летом,

– подчеркнула фон дер Ляен.

Отметим, что Боррель сообщил, что представительство ЕС возобновит работу в Киеве. Он также выразил надежду, что Евросоюз в ближайшие дни выделит Украине еще 500 миллионов евро.