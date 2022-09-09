Очередные потери российские захватчики понесли в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
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ВСУ уничтожили новейшую технику россиян
В Васильевке Запорожской области украинские защитники уничтожили новейший российский РЭБ "Москва-1". Его стоимость составляет 57 миллионов долларов.
ВСУ уничтожили РЭБ "Москва-1" / фото Сергей Братчук
В Запорожской области разбили РЭБ "Москва-1" / фото Сергей Братчук
Оккупанты снова понесли потери / фото Сергей Братчук
В Васильевке россияне остались без РЭБ "Москва-1" / фото Сергей Братчук
Потери врага по состоянию на 9 сентября
В общей сложности с 24 февраля уже уничтожили 51 900 оккупантов. Только за предыдущие сутки ликвидировали еще 650 врагов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.
В технике россияне потеряли:
- танков – 2122 (+10) единицы;
- боевых бронированных машин – 4575 (+18) единиц;
- артиллерийских систем – 1237 (+11) единиц;
- РСЗО – 306 (+1) единиц;
- средств ПВО – 159 единиц;
- самолетов – 239 единиц;
- вертолетов – 211 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 214 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) единиц;
- специальной техники – 113 (+4) единиц.
Обзор трофейных станций РЭБ воинов путина: смотрите видео