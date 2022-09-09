Очередные потери российские захватчики понесли в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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ВСУ уничтожили новейшую технику россиян

В Васильевке Запорожской области украинские защитники уничтожили новейший российский РЭБ "Москва-1". Его стоимость составляет 57 миллионов долларов.



ВСУ уничтожили РЭБ "Москва-1" / фото Сергей Братчук



В Запорожской области разбили РЭБ "Москва-1" / фото Сергей Братчук



Оккупанты снова понесли потери / фото Сергей Братчук



В Васильевке россияне остались без РЭБ "Москва-1" / фото Сергей Братчук

Потери врага по состоянию на 9 сентября

В общей сложности с 24 февраля уже уничтожили 51 900 оккупантов. Только за предыдущие сутки ликвидировали еще 650 врагов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

В технике россияне потеряли:

танков – 2122 (+10) единицы;

боевых бронированных машин – 4575 (+18) единиц;

артиллерийских систем – 1237 (+11) единиц;

РСЗО – 306 (+1) единиц;

средств ПВО – 159 единиц;

самолетов – 239 единиц;

вертолетов – 211 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) единиц;

специальной техники – 113 (+4) единиц.

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