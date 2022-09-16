Недалеко от блокпоста оккупантов 16 сентября автомобиль с гражданскими взорвался на вражеской мине. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Слова лишние. Россияне не только продолжают удерживать украинцев как заложников, но и убивают гражданских хаотическим минированием по пути движения автотранспорта", – написал Андрющенко.

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Расстреливают мирных жителей

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне 31 августа из минометов атаковали эвакуационную колонну в Васильевке. Впоследствии начали обстреливать и сам город.

"Попадание было зафиксировано в АЗС WOG, на которой, к счастью, в тот момент не было обычного скопления машин", – сказал Федоров.

Единственный путь

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что россияне не согласны с гуманитарными коридорами из оккупированных городов. Следовательно, у украинцев нет гарантий безопасности.

"Единственным путем на подконтрольные территории Украины остается маршрут Васильевка – Запорожье", – отметил Соболевский.

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