Активистам угрожают смертной казнью

Так называемый "глава" администрации в Запорожской области недавно заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан.

К теме На пункте пропуска в Васильевке гражданский автомобиль взорвался на мине оккупантов: видео с места

Ощущая движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления,
– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, активистам угрожают принудительным вывозом в самопровозглашенные "республики" на Донбассе. А там за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь.

Последние новости о войне в Украине

В Бердянске ликвидировали предателей от ОПЗЖ: видео