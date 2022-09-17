Активистам угрожают смертной казнью

Так называемый "глава" администрации в Запорожской области недавно заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан.

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Ощущая движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, активистам угрожают принудительным вывозом в самопровозглашенные "республики" на Донбассе. А там за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь.

Обратите внимание! Ранее российские оккупанты свезли форму ВСУ и украинскую символику в Бердянск на Запорожье. Их разгрузили в здании исполкома. Вероятно, враг готовит провокацию в День города, 17 сентября, чтобы обвинить в ней ВСУ.

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Аналитики американского института изучения войны подтвердили, что украинские воины освободили Купянск в Харьковской области. Теперь россиянам будет тяжело удержать свои позиции.

За последние 3 дня враг запустил по Кривому Рогу 13 ракет, среди которых были и "Кинжалы". Мэр города Александр Вилкул отметил, что россияне пытались смыть водой 150 тысяч населения. Удары по гражданской инфраструктуре Кривого Рога – террористический акт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы ВСУ не пошли в контрнаступление, то поставка оружия от иностранных государств могла бы сократиться.

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