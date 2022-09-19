Боєприпас влучив у обласний центр. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що також є влучання у село неподалік.

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Зранку ворог здійснив ще один ракетний удар. За попередньою інформацією, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– повідомив Старух.

За його словами, біля обласного центру окупант поцілив в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу. Всюди вже працюють відповідні профільні служби.

Наслідки удару / Фото з телеграму Олександра Старуха

У місті чули вибухи

Повідомляли, що вночі 19 вересня у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Через вибухи в деяких районах міста зникало світло. Повітряну тривогу оголосили приблизно о 1:47. Одразу через лічені хвилини надійшли перші повідомлення про вибухи.

Голова ОВА Олександр Старух підтверджував вибухи у місті та повідомляв про 8 ракетних ударів по місту. Мішенню окупантів знову стала інфраструктура міста.

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