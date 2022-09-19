Боеприпас попал в областной центр. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что также есть попадание в село неподалеку.

К теме В ОК "Юг" подтвердили, что удары по Кривому Рогу преследуют цель остановить контрнаступление

Утром враг нанес еще один ракетный удар. По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется,

– сообщил Старух.