Близько 4 ранку 24 вересня секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про обстріли міста. Керівник ОП Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі відреагував на ворожу атаку.

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Реакція Офісу Президента на обстріл Запоріжжя

За словами Єрмака, росіяни розуміють, що місто їм не захопити й область звільнятимуть ЗСУ. Тому окупанти "через власну слабкість та нікчемність" обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки

Також глава ОП написав, що окупанти на межі божевілля, бо перебувають в паралельній реальності. Вони говорять про "своє Запоріжжя", однак у результаті спроб захопити місто отримують лише "чорні пакети" (тобто гинуть – повідомляє 24 канал).

Формула російського божевілля дуже проста. Війна з мирними людьми – чорний пакет – біла Лада,

– заявив Єрмак.

Слова глави Офісу Президента можна зрозуміти як те, що загарбникам доводиться в безнадії воювати з цивільними, помирати, аби їхні родичі отримували в подарунок "білу Ладу".

Що відомо про обстріли Запоріжжя

За словами глави Запорізької ОВА Олександра Старуха, російські військові влучили у житловий будинок. Через це спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

У 9 багатоквартирних будинках повилітали шибки. Також вибиті вікна та зруйновані дахи у приватних будинках. Ймовірно, росіяни атакували місто ракетами типу С-300.

Пізніше з'явилась інформація, що внаслідок обстрілу постраждало 9 людей. Наразі відомо, що одна жінка загинула.

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