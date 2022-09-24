Около 4 утра 24 сентября секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил об обстрелах города. Руководитель ОП Андрей Ермак в своем телеграм-канале отреагировал на вражескую атаку.

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Реакция Офиса Президента на обстрел Запорожья

По словам Ермака, россияне понимают, что город им не захватить и область будут освобождать ВСУ. Поэтому оккупанты "из-за своей слабости и ничтожности" обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома

Также глава ОП написал, что оккупанты на грани безумия, потому что находятся в параллельной реальности. Они говорят о "своем Запорожье", однако в результате попыток захватить город получают только "черные пакеты" (то есть гибнут – сообщает 24 канал).

Формула русского безумия очень проста. Война с мирными людьми – черный пакет – белая Лада,

– заявил Ермак.

Слова главы Офиса Президента можно понять как то, что захватчикам приходится безнадежно воевать с гражданскими, умирать, чтобы их родственники получали в подарок "белую Ладу".

Что известно об обстрелах Запорожья

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, российские военные попали в жилой дом. Из-за этого вспыхнул пожар в многоэтажке.

В 9 многоквартирных домах вылетели стекла. Также выбиты окна и разрушены крыши в частных домах. Вероятно, россияне атаковали город ракетами типа С-300.

Позже появилась информация, что в результате обстрела пострадали 9 человек. Известно, что одна женщина погибла.

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