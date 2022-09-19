Про це сказав президент Володимир Зеленський. Він пояснив, що окупанти хочуть позбавити людей нормальних умов життя.

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"Ці атаки будуть далі. Це характер терористичних дій російських військового й політичного керівництва, їхньої армії та держави. Є їхнє бажання затопити, відключити від електрики, щоб у людей не було спроможності жити. Вони не хочуть, щоб люди навіть виживали", – сказав Зеленський.

Мільйони людей без тепла й води

Президент заявив, росія намагається знищити життя всередині України. Те саме вона робить ззовні, коли блокує порти й приносить голод в інші держави.

Більше ніж півтора мільйона абонентів електрики відключили ракетними ударами. Ми розуміємо, що абонент – це не одна людина. Це люди без тепла, електрики, води, без нічого. Тобто це школи (тисячі шкіл), університети, домівки. Абонент – це сім'я. Уявіть, скільки інфраструктури відключили, скільки мільйонів людей відключили, – сказав Зеленський.

Він додав, що окупанти б'ють по атомних електростанціях, а на Запорізькій АЕС перебувають 500 бойовиків. Вони наражають на небезпеку Україну та весь світ.

"Вдячний МАГАТЕ, що вони все ж таки зробили справедливі висновки. Вони не заважали на те, що росія тиснула. Вони сказали, що потрібна лише повна демілітаризація. Це те, про що ми постійно говорили", – зазначив Зеленський.

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