Об этом сказал президент Владимир Зеленский. Он объяснил, что оккупанты хотят лишить людей нормальных условий жизни .

Кстати Это не затишье, а подготовка к следующим действиям, - Зеленский о событиях на фронте

"Эти атаки будут дальше. Это характер террористических действий российских военного и политического руководства, их армии и государства. Есть их желание затопить, отключить от электричества, чтобы у людей не было возможности жить. Они не хотят, чтобы люди даже выживали", - сказал он. Зеленский.

Миллионы людей без тепла и воды

Президент заявил, что россия пытается уничтожить жизнь внутри Украины. То же самое она делает извне, когда блокирует порты и приносит голод в другие государства.

Более полутора миллионов абонентов электричества отключили ракетными ударами. Мы понимаем, что абонент – это не один человек. Это люди без тепла, электричества, воды, ничего. То есть это школы (тысячи школ), университеты, дома. Абонент – это семья. Представьте, сколько инфраструктуры отключили, сколько миллионов отключили, – сказал Зеленский.

Он добавил, что оккупанты бьют по атомным электростанциям, а на Запорожской АЭС находятся 500 боевиков. Они подвергают опасности Украину и весь мир.

"Благодарен МАГАТЭ, что они все же сделали справедливые выводы. Они не мешали тому, что россия давила. Они сказали, что нужна только полная демилитаризация. Это то, о чем мы постоянно говорили", - отметил Зеленский.

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