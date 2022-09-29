На жаль, є жертви. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Інформація про звуки вибухів з'явилась у телеграм-каналах о 17:38.

До речі Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів: пошкоджені будинки та водопровід

Лунала повітряна тривога, відбій оголосили о 18:07. Тепер на місці працюють усі служби. Деталі Сєнкевич обіцяє оприлюднити потім.

Є жертви

Вже відомо про 2 загиблих та 12 поранених. До місця удару виїхали бригади швидкої допомоги, розповіла голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.

Вона наголосила, що це цілеспрямований терористичний акт. Касетні снаряди прилетіли по зупинці у людному районі міста. Це сталось саме тоді, коли мирні мешканці поверталися додому.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко показав кадри з місця подій. На відео видно, що люди тікають від вибухів.

Попередні обстріли Миколаєва

Російські окупанти не припиняють атакувати Миколаїв. Вчергове місто обстріляли вночі 27 вересня. Влучання були у різних районах. Загарбники пошкодили низку цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу. В ОВА наголосили, що в центр Миколаєва прилетіла невисокоточна ракета.

Вночі 26 вересня у Миколаєві також лунали звуки вибухів. Місто обстрілювали двічі за ніч.

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