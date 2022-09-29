Наслідки ракетного удару по Краматорську

Станом на 11 годину ранку є інформація про 11 постраждалих внаслідок удару. У якому вони стані – невідомо.

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За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, пошкоджень зазнали багатоповерхівки, інфраструктура міста та приватні будинки.

На місцях працюють всі відповідні служби,

– додав міський голова.

Ворог запустив ракети по Краматорську на Донеччині / Фото з фейсбуку Олександра Гончаренка

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що місто атакували близько 9 години ранку. Пошкоджень зазнала будівля колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та "Укртелекому".

Чиновник закликав містян евакуюватися, щоб не наражати себе на небезпеку.

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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину

29 вересня окупанти вгатили також по Дніпропетровській області. Криворізький район противник накрив з РСЗВ "Ураган". Смертоносні снаряди поцілили по підприємству. За попередніми даними, постраждали 19 працівників. Деякі з них перебувають у важкому стані. Також є руйнування адмінбудівлі.

Уночі росіяни обстріляли житлові квартали в обласному центрі. На жаль, троє мешканців Дніпра, серед яких дитина, загинули. Крім того, є постраждалі.

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