Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент із Миколаєва Олександр Матюшенко. Він розповів, що ввечері 29 вересня близько 17:30 ворог завдав удару по житловому району Миколаєва касетними снарядами "Смерч".

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За словами кореспондента, було вражено зупинку громадського транспорту, а також прибудинковий ринок у спальному районі. Внаслідок цього 3 загинуло, а ще 12 поранено. Крім того, є пошкодження житлових будинків й електромереж.

За інформацією оперативного командування "Південь", ввечері 29 вересня на Миколаївщину ворог спрямував атаку 5 дронів-камікадзе. Над Миколаївщиною було збито 3 "Shahed-136",

– розповів Олександр Матюшенко.

"Один атакував адмінбудівлю у центрі Миколаєва. Ще один обʼєкти критичної інфраструктури був вражений в одному із районів області. Попередньо без постраждалих", – додав Матюшенко.

Події 30 вересня

Кореспондент повідомив, що 30 вересня близько 1 години ночі Миколаїв зазнав ракетного обстрілу.

"Вночі 4 ракети ППО вчергове вдарили по різних локаціях в місті Миколаєві. Проте їх об'єднує лише те, що вони не є воєнними обʼєктами – це закрита поліклініка-лікарня, це гаражі поза містом в населеному пункті. І, на жаль, головна локація на сьогодні – одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок в дах. Друга ракета впала поруч", – повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

Олександр Матюшенко зазначив, що ракета, яка впала у дворі, призвела до сильної пожежі – близько 10 автівок цивільних згоріло, а ще 20 було пошкоджено.

Дивіться відео наслідків обстрілів Миколаєва:

Крім того, кореспондент зазначив, що внаслідок влучання ракети в будинок під завалами опинилася одна людина. Через певний час її деблокували з деякими ушкодженнями ніг. Поранення отримали ще 8 осіб:

3 наразі лишаються у важкому стані й перебувають у медичних закладах.

5 особам було надано амбулаторну допомогу.

Також повідомляється, що 4 квартири зруйновано повністю, а 6 квартир частково.

"Вперше такої потужності вибух. Два вибухи. Це жах, щоб вони провалилися ці наші "старші брати". Ненавиджу їх. Ніколи нікого не проклинала, а їх, щоб всього покоління більше не було. Це жах. Дякую, що ми живі. Все це відбудуємо їм на зло й будемо продовжувати жити", – заявила потерпіла Катерина.

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