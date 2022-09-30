Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент из Николаева Александр Матюшенко. Он рассказал, что вечером 29 сентября около 17:30 враг нанес удар по жилому району Николаева кассетными снарядами "Смерч".

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По словам корреспондента, была поражена остановка общественного транспорта, а также придомовой рынок в спальном районе. В результате 3 погибли, а еще 12 ранены. Кроме того, есть повреждения жилых домов и электросетей.

По информации оперативного командования "Юг", вечером 29 сентября в Николаевскую область враг направил атаку 5 дронов-камикадзе. Над Николаевщиной было сбито 3 "Shahed-136",

– рассказал Александр Матюшенко.

"Один атаковал админздание в центре Николаева. Еще один объект критической инфраструктуры был поражен в одном из районов области. Предварительно без пострадавших", – добавил Матюшенко.

События 30 сентября

Корреспондент сообщил, что 30 сентября около 1 часа ночи Николаев подвергся ракетным обстрелам.

"Ночью 4 ракеты ПВО в очередной раз ударили по разным локациям в городе Николаеве. Однако их объединяет только то, что они не являются военными объектами – это закрытая поликлиника-больница, это гаражи вне города в населенном пункте. И, к сожалению, главная локация на сегодняшний день – одна из ракет попала в 9-этажный дом в крышу. Вторая ракета упала рядом", – сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Александр Матюшенко отметил, что упавшая во дворе ракета привела к сильному пожару – около 10 машин гражданских сгорело, а еще 20 были повреждены.

Смотрите видео последствий обстрелов Николаева:

Кроме того, корреспондент отметил, что в результате попадания ракеты в дом под завалами оказался один человек. Спустя время ее деблокировали с некоторыми повреждениями ног. Ранения получили еще 8 человек:

3 остаются в тяжелом состоянии и находятся в медицинских учреждениях.

5 лицам была оказана амбулаторная помощь.

Также сообщается, что 4 квартиры разрушены полностью, а 6 квартир частично.

"Впервые такой мощности взрыв. Два взрыва. Это ужас, чтобы они провалились эти наши "старшие братья". Ненавижу их. Никогда никого не проклинала, а их, чтобы всего поколения больше не было. Это ужас. Спасибо, что мы живы. Все это отстроим им назло и будем продолжать жить", – заявила потерпевшая Екатерина.

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