Российские солдаты вошли в село Малая Камышеваха в первые недели полномасштабного наступления. 6 месяцев оккупации увенчались полным разрушением населённого пункта.

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Во что превратили храм в Малой Камышевахе россияне

Проект "Украинский Свидетель" опубликовал видео из села, где видно, в каком состоянии церковь Троицы Живоначальной 1826 года возведения. После освобождения Малой Камышевахи оккупанты решили обстрелять памятник архитектуры. Прежде они использовали ее как госпиталь.

Внутри храма валяются окровавленные инструменты, остатки пищи и матрасы. Также стоит телевизор, очевидно, оккупанты украли у местных. Внутри храма дыры от пуль и лежат многочисленные обломки. Окна загородили мешками с песком.

Церковь Троицы Живоначальной после отступления оккупантов: смотрите видео с ютуб-канала Ukrainian Witness

Видео создали:

Владимир Яценко;

Юрий Грузинов;

Сергей Михальчук;

Павел Колобюк;

Анатолий Соболевский.

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Война россиян с гражданскими

Российские захватчики ежедневно обстреливают мирное население. Ежедневно появляются сообщения об атаках на объекты критической инфраструктуры и граждан Украины, никак не угрожающих России. Инцидент с церковью в Харьковской области – это лишь одно из немногих свидетельств отсутствия моральных принципов у врага.

30 сентября захватчики обстреляли колонну гражданских автомобилей вблизи Запорожья. Известно, что в результате теракта погиб 31 человек, среди них двое детей. В общей сложности пострадало более 90 человек.

До этого, 25 сентября, схожий инцидент произошел в Купянске. Российские террористы также обстреляли колонну авто с мирными гражданами. Погибли более 20 человек, среди них половина – дети.

Кроме того, не стоит забывать о катастрофе в Буче, ударе по Еленовке, массовых захоронениях в Изюме и других военных преступлениях оккупантов. Они должны отвечать за свои действия по законам международного права.

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