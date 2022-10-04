Оккупанты продолжают воевать с мирным населением Украины. В последний день сентября они выпустили 16 ракет ЗРК С-300 в Запорожье по колонне машин, в которых находились гражданские, в том числе дети.

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Видео отца, ребенок которого выжил после теракта

Известно, что в результате ракетных обстрелов погиб 31 человек, среди них двое детей. Пострадали более 90 человек. Однако все же некоторым удалось чудом выжить.

Один из пользователей TikTok опубликовал на своей странице видео друга, который вместе с сыном был на месте трагедии. В ролике видно, как отец радуется и благодарит Бога за то, что его ребенок остался жив. Мальчик выглядел очень испуганно, ему трудно было говорить. Очевидно, он сам не до конца понял, что произошло.

Отец пострадавшего от теракта в Запорожской области: смотрите видео с TikTok

Борьба россиян против мирных людей – теракт возле Купянска

Захватчики ежедневно обстреливают невиновных граждан Украины в разных областях. Очевидно, "второй армии мира" ничего не остается делать, как убивать гражданских, потому что на фронте она постоянно терпит поражение и вынуждена отступать. Яркий этому пример – бегство из Лимана в Донецкой области.

В Харьковской области, вблизи деоккупированного Купянска, оккупанты атаковали колонну гражданских авто. Люди хотели уехать из "серой зоны", где нет необходимой связи, бытовых условий и постоянно слышны звуки военных действий. По дороге их встретили вражеские ракеты.

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Инцидент произошел 25 сентября около 9 часов утра, вывоз организовывал местный перевозчик за сумасшедшие средства. По словам главы Харьковской ОГА Синегубова, одно место в колонне стоило около 6 тысяч гривен.

Погибли более 20 человек, среди них половина – это дети. Также в одном из автомобилей была беременная женщина.

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