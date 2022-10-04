Окупанти продовжують воювати з мирним населенням України. Останнього дня вересня вони випустили 16 ракет ЗРК С-300 у Запоріжжя по колоні машин, у яких були цивільні громадяни, зокрема діти.

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Відео батька, дитина якого вижила після теракту

Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу загинула 31 людина, серед них двоє дітей. Постраждало понад 90 осіб. Однак все ж декому вдалось дивом вижити.

Один з користувачів TikTok опублікував на своїй сторінці відео друга, який разом з сином був на місці трагедії. У ролику видно, як батько радіє та дякує Богу за те, що його дитина залишилась живою. Хлопчик мав дуже наляканий вигляд, йому важко було говорити. Вочевидь, він сам не до кінця зрозумів, що відбулось.

Батько постраждалого від теракту в Запоріжжі: дивіться відео з TikTok

Боротьба росіян проти мирних людей – теракт біля Куп'янська

Загарбники щодня обстрілюють невинних громадян України в різних областях. Вочевидь, "другій армії світу" нічого не залишається робити, як вбивати цивільних, бо на фронті вона постійно зазнає поразок та змушена відступати. Яскравий цьому приклад – втеча з Лиману на Донеччині.

На Харківщині, поблизу деокупованого Куп'янська, окупанти атакували колону цивільних авто. Люди хотіла виїхати з "сірої зони", де немає належного зв'язку, побутових умов та постійно чути звуки воєнних дій. Дорогою їх зустріли ворожі ракети.

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Інцидент стався 25 вересня близько 9 години ранку, вивіз організовував місцевий перевізник за шалені кошти. За словами очільника Харківської ОДА Синєгубова, одне місце в колоні вартувало близько 6 тисяч гривень.

Загинуло понад 20 людей, серед них половина – це діти. Також в одному з авто була вагітна жінка.

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