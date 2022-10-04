Загарбники обстріляли Холодногірський та Новобаварський райони. Про це повідомили у ДСНС України.

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У Харкові можливі затримки поїздів

Так, одна з ракет влучила в інфраструктурний об'єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі. Одна з його будівель зруйнована вибухом. Через це можливі затримки приміських поїздів.

Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої 46-річної жінки, яка працювала сторожем.

Друга ракета влучила у промисловий об'єкт, що розташований у Холодногірському районі. Вибухом зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа.

Окупанти обстріляли Харків / фото Харківська обласна прокуратура

Атака росіян на Харківщину: останні новини

Нещодавно ворожі ракети пошкодили 2 трансформаторні підстанції у Харкові. Руйнувань також зазнали житлові будинки.

26 вересня загарбники завдали ракетного удару по Первомайському. Внаслідок цього загинула дитина.

Як повідомляв мер Ігор Терехов, раніше російські ракети влучили у багатоповерхові житлові будинки Харкова. Під удар потрапив Холодногірський район міста.

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