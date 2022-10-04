Захватчики обстреляли Холодногорский и Новобаварский районы. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Важно Россияне обстреляли больницу в Купянском районе: здание почти полностью разрушено, есть жертва

В Харькове возможны задержки поездов

Так, одна из ракет попала в инфраструктурный объект железнодорожного транспорта в Новобаварском районе. Одно из его построек разрушено взрывом. Из-за этого возможны задержки пригородных поездов.

Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники извлекли из-под завалов тело погибшей 46-летней женщины, работавшей сторожем.

Вторая ракета попала в промышленный объект, расположенный в Холодногорском районе. Взрывом разрушено производственно-складское здание, в котором еще возник пожар.

Оккупанты обстреляли Харьков / фото Харьковская областная прокуратура

Атака россиян на Харьковщину: последние новости

Недавно вражеские ракеты повредили две трансформаторные подстанции в Харькове. Разрушения также подверглись жилым домам.

26 сентября захватчики нанесли ракетный удар по Первомайскому. В результате погиб ребенок.

Как сообщал мэр Игорь Терехов, ранее российские ракеты попали в многоэтажные жилые дома Харькова. Под удар попал Холодногорский район.

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