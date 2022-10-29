Російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках й намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Спроби наступу ворога та успіхи ЗСУ: Що відбувається на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 3 населених пунктів: Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Вороги обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Проте Сили оборони України тримаються та завдають ворогу значних втрат:

В районі населеного пункту Майорськ напередодні було знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених ворони доставили наступного дня до медичних закладів тимчасово окупованого міста Горлівка.

В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Крім цього, авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО ворога. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один ворожий БпЛА.

Натомість воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Також у Генштабі повідомили, що зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області та стовідсотковим завантаженням лікарень, росіяни змушені евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.

Карта бойових дій онлайн:

За день росіяни обстріляли більш ніж 35 населених пунктів

Впродовж минулої доби росіяни завдали 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів: Гай, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області;

окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів: Гай, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів: Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка;

– з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів: Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів: Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів: Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка; на Бахмутському напрямку вели обстріли з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів: Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка;

вели обстріли з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів: Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське.

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах Великої Новосілки, Времівки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки.

противник завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах Великої Новосілки, Времівки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки. на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив близько 20 вильотів БпЛА різних типів.

Що відбувається на Херсонщині

В населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання. Досі триває так звана "евакуація" окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів.

З лікарень Херсона росіяни вивозять все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами.

Росіяни не мають успіхів на фронті

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний розповів, що попри збільшення кількості військових, та, відповідно, атак, росіяни все одно не мають успіхів на фронті.

Росіяни й справді не просуваються на фронті, зокрема на Донеччині, хоч прокремлівські пропагандисти навпаки звітують про уявні успіхи. Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що це робиться для підняття морального духу мобілізованих й щоб посилити статус Євгена Пригожина.

Нещодавно у Росії заявили про нібито закінчення мобілізації. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що це ненадовго, адже на фронті відправляють зовсім непідготовлених "мобіків". Вони скоро закінчаться, а Кремль шукатиме інші можливості, щоб продовжити війну.

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